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El clima en Formosa hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Este 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 25°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol18:40
Horas de luz11h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:04 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Sur 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Oeste 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Oeste 1 - 3 km/h 0% Niebla
05:00 13° 13° Oeste 3 - 6 km/h 0% Niebla
06:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Niebla
07:00 13° 13° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Niebla
08:00 13° 13° Sureste 2 - 8 km/h 0% Niebla
09:00 16° 16° Este 2 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Este 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Este 4 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 22° 24° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 24° 25° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Noreste 10 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Noreste 11 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 23° 24° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Noreste 9 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 20° 20° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Norte 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Norte 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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