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El tiempo en Formosa hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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El pronóstico para Formosa este 2 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 21 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sur 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sur 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 18 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 20 - 36 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Sur 11 - 37 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 13° 13° Sur 19 - 38 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Sur 18 - 33 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sur 17 - 31 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Sur 18 - 34 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 18 - 33 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 18 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sur 19 - 38 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sur 21 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Sur 20 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sur 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sur 20 - 41 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Sur 18 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Sur 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sur 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sur 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Sur 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sur 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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