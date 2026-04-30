El tiempo en Formosa hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:16
|Puesta del sol
|18:23
|Horas de luz
|11h 7m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Formosa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:16 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|16°
|16°
|Este 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|16°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|16°
|16°
|Sureste 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|16°
|16°
|Este 10 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|18°
|18°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|21°
|21°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|23°
|24°
|Este 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|25°
|26°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|26°
|27°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|27°
|28°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|27°
|28°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|27°
|28°
|Noreste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|27°
|28°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|25°
|26°
|Este 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|24°
|Este 8 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|23°
|23°
|Este 9 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|23°
|23°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|23°
|22°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|22°
|22°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|22°
|22°
|Este 10 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán