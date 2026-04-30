Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
18°
Viento
Este 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
27°
Viento
Noreste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 12 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 27°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:23
Horas de luz11h 7m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Formosa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:16 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 12 - 28 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Este 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Este 10 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 18° 18° Este 7 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 21° 21° Este 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 24° Este 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Este 11 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 26° 27° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 28° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 27° 28° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 28° Noreste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 26° Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 24° Este 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 23° Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 23° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 22° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 22° 22° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 22° 22° Este 10 - 16 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.