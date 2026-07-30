El tiempo en Formosa hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 30 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|10h 52m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:33 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|21°
|21°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|21°
|21°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|20°
|20°
|Este 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|20°
|20°
|Este 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|20°
|20°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|21°
|21°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|22°
|22°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|23°
|23°
|Este 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|25°
|25°
|Este 10 - 25 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|26°
|27°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|27°
|29°
|Noreste 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|27°
|30°
|Noreste 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|28°
|31°
|Noreste 16 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|28°
|31°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|28°
|30°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|28°
|Noreste 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|25°
|26°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|24°
|25°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|24°
|24°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|23°
|23°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|23°
|23°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|23°
|22°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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