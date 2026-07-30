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El tiempo en Formosa hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Noreste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 29°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:33 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sureste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 21° 21° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 21° 21° Este 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 20° 20° Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 20° 20° Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 20° 20° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 21° 21° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 21° 21° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 22° 22° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 23° 23° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 25° Este 10 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 26° 27° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 29° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 30° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 31° Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 31° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 30° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 28° Noreste 12 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 25° 26° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 24° 25° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 24° 24° Noreste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 23° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 23° 23° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
24:00 23° 22° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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