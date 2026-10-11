Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 11 de octubre de 2026

El pronóstico para Formosa este 11 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 16°. Con vientos de 15 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:21
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|12h 36m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 11 de octubre de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:21 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 11 de octubre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 24 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 23 km/h
|80% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 23 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 20 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 20 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 25 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Sureste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 26 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Sur 10 - 21 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|20°
|20°
|Sur 11 - 22 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|20°
|20°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|20°
|20°
|Suroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|20°
|20°
|Suroeste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Suroeste 6 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Suroeste 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Suroeste 7 - 13 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|19°
|19°
|Suroeste 7 - 13 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|18°
|18°
|Suroeste 7 - 12 km/h
|30% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|19°
|19°
|Sur 10 - 17 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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