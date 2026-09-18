Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 22 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 30°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.