Evolución del clima en Formosa: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 18° para este 18 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 17 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 22 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 30°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:46
|Puesta del sol
|18:47
|Horas de luz
|12h 1m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|48%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 06:46 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 22 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 31 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|20°
|20°
|Sureste 6 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Este 9 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|20°
|20°
|Noreste 10 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|19°
|19°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|19°
|19°
|Este 10 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|19°
|19°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|20°
|20°
|Noreste 8 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|22°
|22°
|Sureste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|22°
|24°
|Este 4 - 14 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|22°
|Este 5 - 15 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|22°
|22°
|Este 4 - 15 km/h
|80% 2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|21°
|21°
|Este 8 - 19 km/h
|90% 2.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 9 - 22 km/h
|90% 2.7 mm
|Lluvia moderada con cielo cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 9 - 23 km/h
|90% 2.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Sureste 13 - 26 km/h
|90% 2.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Sureste 16 - 30 km/h
|90% 1.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Sureste 15 - 29 km/h
|90% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|19°
|19°
|Sureste 14 - 27 km/h
|70% 1.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|19°
|Sureste 15 - 26 km/h
|70% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Sureste 17 - 31 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Este 16 - 30 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|18°
|18°
|Este 15 - 28 km/h
|80% 1.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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