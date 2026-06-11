Evolución del tiempo en Formosa: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.