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Atropello múltiple y muerte en la Marcha del Orgullo en Berlín: emitieron una orden de captura contra el presunto sospechoso

El trágico hecho ocurrió en el parque Tiergarten, donde miles de personas participaban de los festejos por el Día del Orgullo. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita localizar al sospechoso.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Atropello múltiple y muerte en la Marcha del Orgullo en Berlín.
Atropello múltiple y muerte en la Marcha del Orgullo en Berlín. Foto: Reuters (Christian Mang)
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Una multitudinaria celebración por el Orgullo LGBTI en Berlín terminó en tragedia luego de que una camioneta blanca atropellara a un grupo de personas en el parque Tiergarten, en pleno centro de la capital alemana. A causa del hecho, murió una mujer y, al menos, otras 16 resultaron heridas, varias de ellas en estado de gravedad, mientras las fuerzas de seguridad mantienen una intensa búsqueda del presunto responsable.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22:00 hora local, cuando miles de personas participaban de los festejos. Según informó la Policía de Berlín, la camioneta chocó a varias personas antes de darse a la fuga. Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del hecho y los posibles motivos detrás del ataque.

El incidente ocurrió cuando miles de personas participaban de los festejos por la Marcha del Orgullo en Berlín. Foto: Reuters (Christian Mang)

Alemania emitió una orden de captura contra el principal sospechoso

Horas después del hecho, la Policía y la Fiscalía de Berlín difundieron una orden de búsqueda y captura contra Abdul B., identificado como el principal sospechoso del atropello.

Según la descripción oficial, se trata de un joven de 21 años, de contextura delgada, aproximadamente 1,90 metros de altura y cabello negro. Al momento del ataque habría vestido una remera negra con capucha y pantalones blancos.

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Abdul B., el presunto sospechoso del atropello masivo durante la Marcha del Orgullo en Berlín. Foto: Reuters

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita localizar al sospechoso, cuya búsqueda continúa en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

La investigación apunta a posibles vínculos con círculos islámicos

Durante una conferencia de prensa, el portavoz policial Florian Nath indicó que el sospechoso era conocido por las fuerzas de seguridad y que tendría vínculos con círculos islámicos de Berlín. “Sabemos que pertenece a círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, afirmó.

No obstante, las autoridades aclararon que hasta el momento no se determinaron los motivos concretos detrás del atropello y que la investigación continúa abierta. Los investigadores trabajan para establecer si se trató de un ataque deliberado y si hubo otras personas involucradas en la planificación o ejecución del hecho.

Los investigadores trabajan para establecer si se trató de un ataque deliberado y si hubo más implicados. Foto: Reuters (Annegret Hilse)

El Gobierno alemán condenó el ataque y prometió esclarecer lo ocurrido

La tragedia provocó una rápida reacción de las máximas autoridades de Alemania. El canciller Friedrich Merz expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que sigue de cerca el desarrollo de la investigación junto al ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

A través de un comunicado de la Cancillería Federal, el Gobierno manifestó su acompañamiento a los familiares de los afectados y agradeció la labor de los equipos de emergencia que actuaron en el lugar. “El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares”, indicó el texto oficial.

Además, el Ejecutivo alemán remarcó que trabajará para esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que los responsables enfrenten a la Justicia. El episodio conmocionó a la sociedad alemana y empañó una de las celebraciones más importantes de la comunidad LGBTI en Europa.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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