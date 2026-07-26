Sabores de Medio Oriente en Flores, el barrio más cosmopolita de CABA: cuánto cuestan las empanadas en Panadería Árabe Fatay

Panadería Árabe Fatay, el sabor de Flores y Floresta Foto: Canal26.com

Hay sitios que no se explican con un mapa, sino con un aroma. En el oeste porteño, entre el movimiento comercial de Flores, la identidad barrial de Floresta y la memoria de las comunidades migrantes que transformaron Buenos Aires, existe un lugar donde el horno sigue contando una historia de más de cien años: Panadería Árabe Fatay, uno de los templos gastronómicos más buscados por quienes aman las empanadas árabes. El local está ubicado en Felipe Vallese 3535, en Floresta, y es frecuentado por vecinos de Flores, Floresta y el corredor de Avenida Avellaneda.

Un clásico árabe en el corazón multicultural de Buenos Aires

Flores no es solo un barrio: es una síntesis de Buenos Aires. En sus calles conviven templos, comercios textiles, escuelas, panaderías históricas, colectividades y familias llegadas de distintos rincones del mundo. Su origen se remonta a las antiguas “tierras de Flores”, nombre asociado a la familia propietaria de la zona, y en 1806 quedó formalmente constituido el Curato de San José de Flores. Con el tiempo, el pueblo fue creciendo alrededor del antiguo Camino Real, actual avenida Rivadavia, hasta convertirse en uno de los centros comerciales y sociales más importantes del oeste porteño.

Ese ADN diverso se reforzó con las oleadas migratorias. A pocas cuadras de Flores, Floresta también construyó una identidad marcada por la presencia de familias árabes, especialmente libanesas. Incluso, la zona fue conocida durante décadas como parte del llamado “barrio turco”, una denominación popular que recordaba a los inmigrantes llegados desde territorios que en aquel entonces estaban bajo dominio otomano. La cultura árabe dejó allí instituciones, comercios, recetas familiares y una forma de habitar el barrio que todavía se percibe en sus sabores.

La historia de Panadería Árabe Fatay: del sur del Líbano al oeste porteño

La historia de Panadería Árabe Fatay empieza con un viaje. Jalil Meheidin llegó a la Argentina desde el sur del Líbano a comienzos del siglo XX. En su tierra había sido pescador, pero en Buenos Aires encontró otro oficio: la panadería. Primero se instaló en una casona de Aranguren 3147, en Flores, donde empezó a preparar recetas que traían el recuerdo de su infancia y de su familia.

Panadería Árabe Fatay, el sabor de Flores y Floresta Foto: Canal26.com

Con el tiempo, aquel conocimiento heredado se transformó en una marca familiar. En 1987, José Félix, hijo de Jalil, fundó Árabe Fatay en Felipe Vallese 3535. El local se volvió un punto de referencia para quienes buscan fatay de carne, de verdura, de cebolla y queso, o versiones más adaptadas al gusto porteño. El lugar conserva un horno de barro de dos pisos y una tradición que continúa en manos de nuevas generaciones familiares.

Qué es el fatay y por qué se volvió una obsesión porteña

El fatay, también llamado fatayer o empanada árabe, es una preparación típica de la cocina de Medio Oriente. Suele elaborarse con masa de harina y rellenos de carne picada, cebolla, tomate, especias, espinaca o queso, según la región y la tradición familiar. Es una receta extendida en países como Líbano, Siria, Palestina, Jordania e Irak, aunque en Argentina se volvió especialmente popular gracias a la inmigración sirio-libanesa.

Panadería Árabe Fatay, el sabor de Flores y Floresta Foto: Canal26.com

A diferencia de la empanada criolla tradicional, el fatay tiene una identidad propia: puede presentarse abierto o cerrado, suele tener un toque ácido aportado por el limón y se hornea hasta lograr una masa suave, dorada y perfumada. En Buenos Aires, esa receta se mezcló con el ritmo del barrio, el gusto local y la costumbre de comprar “para llevar”, convirtiéndose en una comida rápida, abundante y profundamente ligada a la memoria familiar.

Cuánto cuestan las empanadas árabes en Panadería Árabe Fatay

Para quienes quieren ir directo al dato más buscado: las empanadas árabes de Panadería Árabe Fatay figuran en plataformas de delivery con un valor aproximado de $4.500 cada una, según la referencia publicada por Canal 26. Entre las variedades mencionadas aparecen opciones como carne abierta, carne cerrada, cebolla y queso, verdura y queso y caprese. También se informó una promoción de 4 fatay más gaseosa por $21.000, aunque los precios pueden variar según mostrador, temporada o aplicación de delivery.

Estos valores no son solo una referencia gastronómica: también muestran cómo un plato de raíz inmigrante se convirtió en un producto de culto dentro del circuito foodie porteño. En tiempos donde las redes sociales redescubren bodegones, panaderías antiguas y restaurantes de colectividades, Fatay tiene algo que pocos lugares pueden fabricar: historia real.

Flores y Floresta: una ruta para comer con historia

El encanto de este lugar no está únicamente en la comida. Está en la escena completa: la fila, el horno encendido, el movimiento de la vereda, el ida y vuelta de vecinos que compran para la cena y curiosos que llegan desde otros barrios por recomendación. En una ciudad donde muchas modas gastronómicas duran apenas una temporada, Panadería Árabe Fatay se sostiene por algo más fuerte que la tendencia: la transmisión familiar.

Panadería Árabe Fatay, el sabor de Flores y Floresta Foto: Canal26.com

Además, su historia dialoga con la de Flores y Floresta, dos barrios que crecieron entre trenes, inmigración, comercio, religión, trabajo y vida cotidiana. Floresta, por ejemplo, está ligada al ferrocarril desde 1857, cuando llegó la locomotora La Porteña al paraje conocido como La Floresta. Flores, por su parte, fue anexado a la Capital Federal en 1887 y se consolidó como un núcleo clave del oeste de Buenos Aires.

Un sabor que también es patrimonio vivo

Hay comidas que alimentan y otras que explican una ciudad. El fatay de Felipe Vallese pertenece a esa segunda categoría. Su relleno tiene historia, su masa tiene viaje y su horno guarda una memoria familiar que conecta al sur del Líbano con el oeste porteño.

Por eso, visitar Panadería Árabe Fatay no es solo ir a comprar empanadas árabes: es entrar a una Buenos Aires menos obvia, más profunda y más cosmopolita. Esa que no siempre aparece en las postales, pero que vive en los barrios, en las recetas de los abuelos y en los lugares donde el perfume del horno todavía alcanza para contar una historia.