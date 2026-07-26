A 74 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón.

Hoy recordamos el fallecimiento de Eva Duarte de Perón, la mujer que salió de Los Toldos para quedarse para siempre en el corazón del pueblo argentino.

Eligió los abrazos antes que los privilegios, los hospitales antes que los despachos, y entendió el poder como una herramienta al servicio de los más humildes, de la justicia social y de la dignidad de cada persona.

Evita no vive solamente en las páginas de la historia. Vive en cada escuela que abrió oportunidades, en el voto femenino que ayudó a conquistar, en cada gesto de solidaridad y en cada argentino que sigue creyendo que una sociedad se construye sin dejar a nadie atrás.

Su frase continúa marcando un camino:

“Donde hay una necesidad, nace un derecho”

A 74 años de su fallecimiento, su legado sigue convocándonos a construir una Argentina más justa, más libre y más solidaria.

Su ejemplo permanece vivo en la memoria y en el corazón del pueblo.