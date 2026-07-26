Vigilancia las 24 horas y jornadas laborales extremas: rescataron a 16 víctimas de explotación en un taller textil clandestino

Rescataron a 16 trabajadores que eran explotados en un taller clandestino de Parque Avellaneda. Foto: PFA.

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular un taller textil clandestino donde 16 personas eran sometidas a condiciones de explotación laboral en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Además, durante el procedimiento fue detenido un hombre que tenía un pedido de captura vigente por falsificación de moneda extranjera.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la Línea 145, destinada a recibir reportes sobre casos de trata y explotación de personas. Un vecino alertó sobre el funcionamiento de una fábrica textil clandestina ubicada sobre la calle Tomás Álvarez de Acevedo al 1800, donde un grupo de trabajadores era obligado a cumplir extensas jornadas laborales bajo un estricto sistema de vigilancia.

Rescataron a 16 trabajadores que eran explotados en un taller clandestino de Parque Avellaneda. Video: PFA.

A partir de esa denuncia, el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal inició tareas de inteligencia con autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de la jueza María Servini.

Durante varios días, los investigadores realizaron vigilancias encubiertas y lograron comprobar que los empleados trabajaban durante largas jornadas, con muy pocos minutos de descanso y bajo un control permanente por parte de distintos encargados que se turnaban para supervisarlos durante las 24 horas.

Además, constataron que las tareas se desarrollaban con las persianas del taller cerradas, en condiciones que representaban un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Rescataron a 16 trabajadores que eran explotados en un taller clandestino de Parque Avellaneda. Foto: PFA

Una organización familiar y trabajo no registrado

La investigación también permitió determinar que los responsables del establecimiento integraban un grupo familiar y que el taller funcionaba sin habilitación. Asimismo, se comprobó que los trabajadores no estaban registrados, por lo que desarrollaban sus tareas de manera informal.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en el inmueble. Allí, los efectivos identificaron a siete personas —cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana— que quedaron imputadas por el delito de trata de personas.

Durante el operativo también fue detenido un ciudadano argentino sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de falsificación de moneda extranjera.

Rescataron a 16 trabajadores que eran explotados en un taller clandestino de Parque Avellaneda. Foto: PFA.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Como resultado del procedimiento, los efectivos rescataron a 16 víctimas de nacionalidad boliviana, paraguaya y argentina. Además, secuestraron 7 teléfonos celulares, 30 máquinas de coser, una mesa de corte de tela y documentación de interés para la causa.

Tras el operativo, autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuraron el taller, mientras que las personas rescatadas recibieron asistencia y contención por parte de la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia y serán investigados por el delito de trata de personas.