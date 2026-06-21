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Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Este 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Este 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 10 - 20 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:39 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Noreste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 8 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Este 10 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Este 9 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Este 10 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Este 10 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Este 11 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Este 12 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Este 11 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Este 13 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Este 12 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Sureste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sureste 10 - 20 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 16° 16° Sureste 10 - 19 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Sur 11 - 19 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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