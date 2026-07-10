Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en Formosa? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
Formosa. Fuente: Turismo Formosa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Noroeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 26°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 3 - 14 km/h 60% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Este 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Este 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Este 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Noreste 9 - 15 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Noreste 7 - 15 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Norte 8 - 13 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Norte 10 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Norte 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Norte 7 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 24° 24° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 27° Norte 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noroeste 9 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 25° 26° Noroeste 8 - 26 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 25° 25° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 23° Oeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sur 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sur 7 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Sureste 7 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sur 3 - 5 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Formosatiempo en Formosa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Vuelve el frío a Buenos Aires:para cuándo se esperan mínimas de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelve el frío a Buenos Aires: para cuándo se esperan mínimas de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Del “mini veranito” al frío y posible lluvia:el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

    Del “mini veranito” al frío y posible lluvia: el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

  3. El tiempo en Salta hoy, 9 de julio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en Salta hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

  4. Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas:alerta por lluvias en todas estas zonas del país

    Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas: alerta por lluvias en todas estas zonas del país

  5. Cambia el tiempo en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué pasará con el frío en el AMBA

    Cambia el tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué pasará con el frío en el AMBA
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma electoral:La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Reforma electoral: La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

Economía

Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

En la antesala de la visita de Georgieva, el FMI respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

Musimundo enfrenta una nueva crisis:su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Cuenta DNI beneficia a los jóvenes:el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Planeta

El primer tren de hidrógeno para vías estrechas:promete eliminar más de 2000 toneladas de dióxido de carbono al año

El primer tren de hidrógeno para vías estrechas: promete eliminar más de 2000 toneladas de dióxido de carbono al año

Terremotos en Venezuela:el número de muertos aumentó a 3.899 y los heridos ya superan los 16 mil

Megaproyecto millonario para el Mundial 2030:construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

El doloroso mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino hallado sin vida tras el terremoto en Venezuela