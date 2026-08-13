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Temperaturas y lluvias en Formosa: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol18:32
Horas de luz11h 9m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:23 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 6 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Suroeste 7 - 20 km/h 30% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 3 - 13 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Suroeste 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Suroeste 9 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Suroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Suroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Suroeste 12 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Sur 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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