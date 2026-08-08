comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Jujuy este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de . Con vientos de 19 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sureste 12 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 19 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 29°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:52 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 19 - 54 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Noreste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Noroeste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 25° Suroeste 2 - 25 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 26° Sur 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 27° Sur 10 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 27° 26° Sureste 19 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 23° 24° Sureste 18 - 54 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Sureste 14 - 43 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Sureste 12 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sureste 5 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 3 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Este 0 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Frío extremo en el AMBA:el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

    Frío extremo en el AMBA: el viernes llega con mínimas muy bajas y un fin de semana para no salir sin abrigo

  2. Una semana marcada por el frío:cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

    Una semana marcada por el frío: cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

  3. Se van las tormentas y llega el frío extremo:para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

    Se van las tormentas y llega el frío extremo: para qué día se esperan mínimas de 3 °C en Buenos Aires

  4. Pronóstico en Río Negro:cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026

    Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 7 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse