Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

El pronóstico para Jujuy este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 4°. Con vientos de 19 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 19 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:52
|Puesta del sol
|19:01
|Horas de luz
|11h 9m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?
Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:52 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 19 - 54 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|5°
|Norte 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|6°
|5°
|Norte 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|7°
|6°
|Noreste 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|8°
|Noreste 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|10°
|Noreste 2 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|10°
|11°
|Noroeste 2 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|10°
|Noroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|10°
|Noroeste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Noroeste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|21°
|21°
|Noroeste 7 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|25°
|25°
|Suroeste 2 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|27°
|26°
|Sur 4 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|28°
|27°
|Sur 10 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|26°
|Sureste 19 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|24°
|Sureste 18 - 54 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|22°
|22°
|Sureste 14 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 12 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Sur 3 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|12°
|12°
|Este 0 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|9°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|7°
|6°
|Noroeste 7 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|5°
|4°
|Noroeste 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|5°
|3°
|Norte 8 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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