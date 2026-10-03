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¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noroeste 4 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 26 - 64 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 26 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 29°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 06:59 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 26 - 66 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Norte 3 - 13 km/h 0% Niebla
04:00 11° 11° Norte 8 - 21 km/h 0% Niebla
05:00 11° 11° Noroeste 3 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Noreste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Suroeste 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Oeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Noroeste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 24° 25° Norte 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 26° Norte 8 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 28° 27° Noreste 4 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 27° Sureste 13 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Sureste 15 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Sureste 14 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Sur 19 - 46 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Sur 26 - 64 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Suroeste 13 - 62 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Noroeste 8 - 37 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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