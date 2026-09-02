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El clima en Jujuy hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 9 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Sureste 4 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Noroeste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 9 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 33° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 25°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:31 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 33 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Norte 4 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sur 1 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 5 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sur 8 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Sur 9 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Sur 9 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Sur 8 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Sureste 6 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Sureste 4 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 22° 25° Noreste 2 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Norte 3 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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