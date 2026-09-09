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El clima en Jujuy hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Suroeste 8 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 12 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 22°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:24 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 13 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Neblina
07:00 Norte 7 - 16 km/h 0% Neblina
08:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Neblina
09:00 Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Este 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 6 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 10 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sureste 8 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 8 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sur 8 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Suroeste 8 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Oeste 7 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Noroeste 7 - 23 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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