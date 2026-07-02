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El tiempo en Jujuy hoy, 2 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (7.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jujuy. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Jujuy este 2 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 11 - 28 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 5 - 28 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 5 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.7 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 7.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación94%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:05 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 7.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 26 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Noroeste 13 - 29 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 13 - 29 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 12 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 11 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 10 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 11 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 8 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 8 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 8 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 Oeste 6 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 9 - 30 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 5 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Noreste 7 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Sureste 1 - 23 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 2 - 21 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Este 7 - 20 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Suroeste 5 - 22 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Este 4 - 20 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Este 2 - 21 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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