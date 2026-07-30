El tiempo en Jujuy hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.