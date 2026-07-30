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El tiempo en Jujuy hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Norte 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sureste 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 8 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 59m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:58 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 8 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 6 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Niebla
06:00 13° 13° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Niebla
07:00 12° 12° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Niebla
08:00 12° 12° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Norte 4 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Norte 4 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Este 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Sureste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 24° Sureste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sureste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Sureste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Neblina
24:00 13° 13° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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