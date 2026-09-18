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Evolución del clima en Jujuy: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Suroeste 4 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 23°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:14
Puesta del sol19:15
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:14 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 34 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 8 - 17 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Norte 9 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Norte 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Norte 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Norte 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Norte 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Este 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Sur 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Sureste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 25° Sur 10 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Sur 9 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Suroeste 4 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Suroeste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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