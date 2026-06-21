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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sureste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 3 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 3 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 3 - 16 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 4 - 18 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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