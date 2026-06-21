Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.