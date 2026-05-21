Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 5 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 6 - 27 km/h
Lluvia
50% 0.9 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 8.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:43
Horas de luz10h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:52 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 8.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 1 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 Norte 1 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Norte 5 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 3 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 1 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 4 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 5 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 2 - 27 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Norte 2 - 28 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Oeste 6 - 27 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 8 - 27 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Oeste 5 - 27 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Norte 4 - 25 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Oeste 5 - 23 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 6 - 19 km/h 40% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Norte 6 - 26 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 6 - 27 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Oeste 8 - 27 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Oeste 12 - 29 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.