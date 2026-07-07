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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo soleado, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 8 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:05 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 29 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 3 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sureste 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 6 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sureste 8 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sureste 9 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 10 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 10 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sur 8 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 10° 12° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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