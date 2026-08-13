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Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo neblina, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 8 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 7 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 7 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 14m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:49 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 9 - 20 km/h 0% Neblina
05:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Neblina
06:00 Noroeste 7 - 21 km/h 0% Neblina
07:00 Noroeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 9 - 25 km/h 0% Neblina
09:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 3 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 11° Sureste 1 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sur 7 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sur 8 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Sur 8 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 7 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Suroeste 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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