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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 15 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 15 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 27 - 51 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sureste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 28 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación21%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 15 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:16 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 15 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 28 - 54 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Oeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sur 24 - 42 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Sur 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 28 - 50 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 27 - 50 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 27 - 54 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sur 24 - 51 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sureste 23 - 47 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sureste 21 - 46 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sureste 19 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sureste 19 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sureste 18 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sureste 17 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sureste 17 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sureste 13 - 32 km/h 0% Soleado
20:00 10° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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