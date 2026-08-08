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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 29 - 54 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 26 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Suroeste 23 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 29 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:07 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 29 - 54 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 27 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 23 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 23 - 42 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 29 - 52 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 25 - 52 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 24 - 45 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 26 - 47 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 26 - 49 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 21 - 49 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Suroeste 26 - 50 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Suroeste 27 - 53 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Suroeste 27 - 54 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Suroeste 26 - 53 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Suroeste 25 - 50 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Suroeste 23 - 47 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Suroeste 17 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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