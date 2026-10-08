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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 11°. Con vientos de 19 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sureste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Sureste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sureste 19 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:42
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:42 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 50% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 16 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 12° 12° Sur 17 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sur 18 - 32 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sureste 19 - 33 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sureste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 11° 11° Sureste 13 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 18 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sureste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sureste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Sureste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 18 - 35 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Sureste 17 - 36 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Sureste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Sureste 19 - 34 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sureste 14 - 30 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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