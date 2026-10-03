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¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sur 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Suroeste 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 3 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 33 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:50 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 33 - 47 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 33 - 10 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 22 - 5 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Oeste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Suroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Suroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Suroeste 17 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sur 16 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 21 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sur 23 - 45 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 22 - 46 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 19 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sur 13 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Suroeste 10 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Sureste 4 - 12 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sureste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sureste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sureste 2 - 5 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Sur 5 - 7 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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