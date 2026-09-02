El clima en La Pampa hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para La Pampa este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 24 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:36
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|11h 21m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|69%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:36 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 11h 21m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Norte 24 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Norte 22 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Norte 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Norte 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Noroeste 3 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Norte 10 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Norte 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Noroeste 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Noroeste 13 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|15°
|15°
|Oeste 8 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|16°
|16°
|Oeste 8 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Oeste 7 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Suroeste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Sur 17 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|21°
|21°
|Sur 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Sur 20 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|19°
|19°
|Sur 16 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Suroeste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Oeste 9 - 19 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|13°
|13°
|Oeste 8 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Oeste 10 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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