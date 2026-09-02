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El clima en La Pampa hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 24 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 20 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 9 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:36
Puesta del sol18:57
Horas de luz11h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:36 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 11h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 24 - 32 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Norte 22 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noroeste 3 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Norte 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Noroeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Oeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Oeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Oeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sur 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sur 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 16 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Sur 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Oeste 9 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Oeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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