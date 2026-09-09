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El clima en La Pampa hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:25
Puesta del sol19:03
Horas de luz11h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:25 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 11h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 34 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 22 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Norte 22 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Sur 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sur 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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