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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el tiempo hoy, 14 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 14 de julio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 11 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:19
Horas de luz9h 52m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 14 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:27 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 14 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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