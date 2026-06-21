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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Oeste 16 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación47%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:29 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 21 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 17 - 34 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Oeste 21 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Oeste 20 - 42 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 16 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Oeste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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