Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:12 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 2 - 3 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 3 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 9 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 10° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Noreste 13 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Norte 13 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Noreste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Este 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.