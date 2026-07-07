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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 16 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noroeste 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Norte 5 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 20 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:15
Horas de luz9h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:29 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 9h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 20 - 39 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 4 - 27 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Noroeste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Norte 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Noroeste 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Norte 12 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Norte 13 - 22 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Norte 13 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Norte 5 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Noreste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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