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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 13 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 11°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 40m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 13 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:02 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 13 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 17 - 15 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Noreste 17 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 8 - 15 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 7 - 13 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 6 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Noreste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Noreste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Noreste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 10° Noreste 14 - 28 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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