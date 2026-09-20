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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para La Pampa este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 14°. Con vientos de 26 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 8 - 40 km/h
Lluvia
50% 0.9 mm
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Suroeste 21 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Oeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 26 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 25°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol19:12
Horas de luz12h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:09 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 26 - 48 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Norte 26 - 35 km/h 0% Cubierto
02:00 20° 20° Norte 26 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Oeste 10 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Sur 5 - 34 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 16° 16° Sur 11 - 24 km/h 90% 2.7 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sur 4 - 24 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sureste 5 - 22 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 15° 15° Este 14 - 39 km/h 80% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Noreste 8 - 40 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Norte 4 - 28 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Norte 4 - 25 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 22° 25° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 23° 25° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Suroeste 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Suroeste 20 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Oeste 13 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Noroeste 13 - 35 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Oeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Oeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Suroeste 20 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Suroeste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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