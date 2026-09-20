Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

El pronóstico para La Pampa este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 14°. Con vientos de 26 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 26 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:09
|Puesta del sol
|19:12
|Horas de luz
|12h 3m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:09 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 26 - 48 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Norte 26 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|20°
|20°
|Norte 26 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|19°
|19°
|Oeste 10 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Sur 5 - 34 km/h
|80% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 24 km/h
|90% 2.7 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Sur 4 - 24 km/h
|90% 1.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 22 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|15°
|15°
|Este 14 - 39 km/h
|80% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 40 km/h
|50% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|17°
|Norte 4 - 28 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Norte 4 - 25 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|25°
|Noroeste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|23°
|25°
|Suroeste 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|25°
|Suroeste 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|25°
|Suroeste 23 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Suroeste 20 - 47 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|24°
|Suroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Oeste 13 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|16°
|16°
|Noroeste 13 - 35 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|15°
|15°
|Noroeste 8 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|15°
|15°
|Oeste 12 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Oeste 17 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Suroeste 20 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|15°
|15°
|Suroeste 21 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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