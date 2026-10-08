Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

El pronóstico para La Rioja este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 15°. Con vientos de 19 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 19 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:57
|Puesta del sol
|19:32
|Horas de luz
|12h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?
Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 06:57 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 19 - 30 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|22°
|22°
|Suroeste 19 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|21°
|21°
|Sur 13 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|18°
|18°
|Sur 3 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|18°
|18°
|Sur 4 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 12 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|16°
|16°
|Sur 4 - 17 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Suroeste 3 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sur 2 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 3 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|18°
|18°
|Sureste 3 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 6 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|20°
|20°
|Sureste 7 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|22°
|22°
|Sureste 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|22°
|25°
|Sur 10 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|23°
|25°
|Sur 9 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|25°
|Sur 6 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|25°
|Sur 4 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|23°
|25°
|Sureste 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|22°
|22°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|20°
|20°
|Sur 12 - 29 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|19°
|19°
|Suroeste 8 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|19°
|19°
|Suroeste 5 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|19°
|19°
|Suroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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