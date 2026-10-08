comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 8 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para La Rioja este 8 de octubre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 15°. Con vientos de 19 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sur 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Suroeste 8 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 8 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 06:57 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 8 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 19 - 30 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 22° 22° Suroeste 19 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 21° 21° Sur 13 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Sur 3 - 13 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sur 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sureste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Sur 4 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sur 2 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Sur 3 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sureste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Sureste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Sur 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 25° Sur 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Sur 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 25° Sur 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 23° 25° Sureste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 22° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Sur 12 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 19° 19° Suroeste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  2. La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    La Peregrinación a Luján arranca con tormentas y lluvias aisladas: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

El Gobierno confirmó que tomará acciones legales con los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y un nuevo viaje a Estados Unidos:encuentro con Eduardo Bolsonaro y apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

Economía

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos:las claves del rebote del indicador del JP Morgan

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos: las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Plazo fijo octubre 2026:qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

Internacionales

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general: por qué fracasa la elección

Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso provocó una ola de protestas en España

La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

Peste neumónica en Rusia:qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo