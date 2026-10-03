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¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Oeste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Noreste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Oeste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 28°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:29
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:03 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Oeste 0 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Norte 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Sur 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Sur 4 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 25° Suroeste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Sureste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 26° Sureste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 26° Noreste 3 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 26° 26° Norte 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 27° Este 4 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 27° 27° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 26° Norte 7 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 26° 26° Noroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 25° Oeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 22° Oeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Oeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 20° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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