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El clima en La Rioja hoy, 2 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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El pronóstico para La Rioja este 2 de septiembre de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 13°. Con vientos de 5 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Sur 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Este 1 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Oeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 5 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 28°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación69%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 2 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:41 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 2 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 5 - 20 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Oeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Sur 1 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 18° 18° Sureste 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 20° 20° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Este 5 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Este 4 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 25° 25° Este 4 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Este 3 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 27° 26° Este 2 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 27° 26° Este 1 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 27° 26° Oeste 2 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 25° 25° Oeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 23° 25° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 22° 22° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Oeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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