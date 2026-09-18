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Evolución del clima en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 18 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 18 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 18 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Suroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Sur 5 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Oeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 33°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 26°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación48%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 18 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:21 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 18 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 30 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Oeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 22° 22° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Sur 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Sureste 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Sur 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Sur 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 26° Sureste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 26° Sur 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 26° Sur 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Oeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 23° 25° Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 22° 25° Oeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Noroeste 4 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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