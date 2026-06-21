Pronóstico en La Rioja: cómo estará el tiempo hoy, 21 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 21 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 21 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en La Rioja
Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 14 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:21
|Puesta del sol
|18:37
|Horas de luz
|10h 16m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|47%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?
Para este 21 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 08:21 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 21 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 14 - 33 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|9°
|Oeste 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|9°
|9°
|Oeste 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|9°
|9°
|Oeste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|9°
|10°
|Suroeste 3 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|9°
|9°
|Sur 3 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|9°
|10°
|Suroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|9°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|10°
|Suroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|9°
|11°
|Suroeste 1 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Sureste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Sur 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|14°
|14°
|Sureste 9 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Sureste 12 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Sureste 13 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|15°
|15°
|Sureste 12 - 31 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|15°
|15°
|Sureste 12 - 29 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|14°
|14°
|Sur 14 - 32 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|14°
|Sur 11 - 33 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 26 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|12°
|12°
|Sur 10 - 31 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|11°
|11°
|Suroeste 4 - 24 km/h
|80% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|11°
|11°
|Sureste 3 - 11 km/h
|60% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Suroeste 2 - 11 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Noroeste 3 - 10 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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