Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Suroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:07 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 11° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Sur 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 3 - 19 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Suroeste 1 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.