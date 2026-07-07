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Pronóstico en La Rioja: cómo estará el tiempo hoy, 7 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Suroeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación52%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 7 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:22 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 7 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 16 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 4 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 7 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Soleado
10:00 10° Sur 1 - 6 km/h 0% Soleado
11:00 11° Este 2 - 9 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Este 3 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Este 3 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 3 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Noreste 2 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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