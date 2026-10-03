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¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Suroeste 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Oeste 1 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:09
Puesta del sol19:39
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:09 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Oeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Sur 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Suroeste 15 - 43 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Suroeste 13 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Suroeste 15 - 34 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sur 14 - 36 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 12 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sureste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sureste 7 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 2 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 24° Sureste 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Oeste 1 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Oeste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Suroeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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