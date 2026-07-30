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El tiempo en Mendoza hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 2 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:27 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 6 - 21 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 12° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 11° Sureste 0 - 7 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 12° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 11° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Norte 2 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 11° Norte 2 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Noreste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Norte 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Norte 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° 10° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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