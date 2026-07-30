El tiempo en Mendoza hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.