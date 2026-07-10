Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 10 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 1 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 2 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación20%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 10 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:37 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 10 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Sur 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Noreste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Este 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Noreste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sureste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° Norte 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Vuelve el frío a Buenos Aires:para cuándo se esperan mínimas de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelve el frío a Buenos Aires: para cuándo se esperan mínimas de un dígito, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Del “mini veranito” al frío y posible lluvia:el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

    Del “mini veranito” al frío y posible lluvia: el pronóstico para el feriado del 9 de julio en Buenos Aires y todo el finde XXL

  3. El tiempo en Salta hoy, 9 de julio de 2026:¿va a llover?

    El tiempo en Salta hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

  4. Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas:alerta por lluvias en todas estas zonas del país

    Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas: alerta por lluvias en todas estas zonas del país

  5. Cambia el tiempo en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué pasará con el frío en el AMBA

    Cambia el tiempo en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué pasará con el frío en el AMBA
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma electoral:La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Reforma electoral: La Libertad Avanza busca reactivar el debate en septiembre, pero no reúne los votos para eliminar las PASO

Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Javier Milei encabezó una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para definir la agenda de cara a la segunda parte del 2026

Economía

Sueldos de empleados de comercio:así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

Sueldos de empleados de comercio: así quedó la escala salarial por categoría para julio 2026

En la antesala de la visita de Georgieva, el FMI respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Milei

Musimundo enfrenta una nueva crisis:su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Cuenta DNI beneficia a los jóvenes:el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Planeta

El primer tren de hidrógeno para vías estrechas:promete eliminar más de 2000 toneladas de dióxido de carbono al año

El primer tren de hidrógeno para vías estrechas: promete eliminar más de 2000 toneladas de dióxido de carbono al año

Terremotos en Venezuela:el número de muertos aumentó a 3.899 y los heridos ya superan los 16 mil

Megaproyecto millonario para el Mundial 2030:construyen un imponente estadio para 46.000 espectadores en Sudamérica

El doloroso mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino hallado sin vida tras el terremoto en Venezuela