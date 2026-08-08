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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 8 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El pronóstico para Misiones este 8 de agosto de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Suroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Sur 17 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:19
Horas de luz11h 0m
Fase lunarMenguante
Iluminación22%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 8 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:19 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 8 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Noreste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Noreste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Norte 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Oeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Oeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Oeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 20° 20° Oeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Sur 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sur 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sur 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sureste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sureste 14 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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