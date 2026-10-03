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¿Cómo estará el clima hoy en Misiones? El pronóstico para este 3 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (29 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 3 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 3 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Este 12 - 49 km/h
Lluvia
60% 3.7 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
90% 0.8 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 23 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 29 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:20
Puesta del sol18:45
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación49%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 3 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:20 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 29 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 3 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 23 - 51 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Este 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 25° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 26° 27° Noreste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 28° Noreste 23 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Noreste 21 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Noreste 17 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 25° 26° Noreste 12 - 36 km/h 40% 0.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Suroeste 19 - 47 km/h 50% 4.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Este 12 - 49 km/h 60% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Oeste 13 - 32 km/h 70% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19:00 20° 20° Sur 4 - 24 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Suroeste 22 - 38 km/h 90% 7.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21:00 19° 19° Sureste 9 - 44 km/h 90% 7.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Este 12 - 22 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 19° 19° Noreste 19 - 35 km/h 70% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 19° 19° Sureste 3 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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