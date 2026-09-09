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El clima en Misiones hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.6 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Este 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
21°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:48 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 16° 16° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Este 9 - 16 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Este 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 21° 21° Noreste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 24° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 22° Noreste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Noreste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Este 4 - 14 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 21° 21° Este 6 - 17 km/h 90% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 21° 21° Este 8 - 18 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Este 9 - 20 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 20° 20° Sureste 11 - 19 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 19° 19° Sureste 12 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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